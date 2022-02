Calciomercato Juventus, il dopo Chiellini a rischio | Blitz da 25 milioni

Riuscire a rinforzare la rosa di Allegri è l’obiettivo primario del prossimo calciomercato estivo della Juventus.

La dirigenza ha intenzione di rendere la rosa bianconera sempre più forte e competitiva. Dopo gli arrivi di Vlahovic e Zakaria sono attesi altri rinforzi nei prossimi mesi per l’allenatore livornese. Chiamato ad aprire un nuovo ciclo vincente a Torino e pertanto in attesa di elementi che possano arricchire il suo organico.

La Juventus dal canto suo dovrà anche essere brava a sfruttare al meglio le occasioni che il mercato inevitabilmente presenterà nel corso dei mesi più caldi dell’anno. Si cercheranno degli innesti anche nel pacchetto arretrato, dove si deve per forza di cose iniziare a pensare a chi saranno gli eredi di Bonucci e Chiellini.

Calciomercato Juventus, United in pole per Akanji

Tanti sono i nomi dei difensori centrali che sono stati accostati alla Juventus nel corso delle ultime settimane, tra cui quelli di Romagnoli (che senza rinnovo con il Milan sarà libero a parametro zero) e Bremer, uno dei migliori difensori espressi quest’anno dalla serie A. Tuttavia si è parlato anche di un possibile interessamento della Juventus per il difensore svizzero Manuel Akanji. Giocatore che è ormai nel pieno della maturità calcistica e sembra propenso a lasciare il Borussia Dortmund. “Sportsmole” in Inghilterra però sottolinea com per Akanji in pole position ci sia il Manchester United, a caccia di rinforzi in difesa. I Red Devils sono pronti ad anticipare la concorrenza mettendo sul piatto 20 milioni di sterline, vale a dire circa 25 milioni di euro. Una somma importante, non c’è che dire, che potrebbe frenare l’interesse della Juve nei suoi confronti.