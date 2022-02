Calciomercato Juventus, il ritorno di Pogba | Si muove anche Allegri: contatto diretto!

Calciomercato Juventus, il nome del centrocampista francese è in cima alla lista di Federico Cherubini per quanto riguarda il centrocampo.

Massimiliano Allegri e Paul Pogba hanno sempre avuto un rapporto speciale. È innegabile come il tecnico livornese abbia avuto un ruolo preponderante nella crescita del centrocampista francese. I tifosi ancora ricordano le divertenti scenette in allenamento tra l’allenatore e uno dei suoi indiscutibili pupilli, sul quale Allegri aveva fondato il centrocampo nelle prime stagioni sulla panchina della Juventus.

Quel centrocampo che oggi è invece uno dei principali motivi per cui il motore bianconero rimane ingolfato e fatica a girare. Ora che finalmente c’è un attaccante in grado di raccogliere – si spera – l’eredità degli Higuain e dei Cristiano Ronaldo, il problema grosso è in mezzo. Manca qualità ma anche gente di un certo peso e soprattutto che abbia un certo spessore internazionale. Ecco perché il grande sogno degli juventini è un ritorno del “Polpo”, mai completamente dimenticato dopo la separazione nell’estate 2016 e la partenza del giocatore in direzione Manchester. Una ferita ancora aperta, che a Torino non vedono l’ora di rimarginare.

Calciomercato Juventus, Allegri “chiama” Pogba

È di Pogba il primo nome sulla lista che ha in mano il direttore sportivo Federico Cherubini, ma per arrivarci bisognerà superare alcuni ostacoli. Innanzitutto quello dell’ingaggio, un problema non indifferente vista la nuova politica intrapresa Juventus. Il tetto agli stipendi potrebbe infatti essere un motivo per far desistere il centrocampista transalpino, che presto riceverà molto probabilmente offerte faraoniche con cui la Vecchia Signora in questo momento non può competere.

🚨Nell’affare #Pogba si inserisce in prima persona anche Mister #Allegri che stabilisce una linea diretta col francese. Ancora dubbi sul suo futuro, come detto da mesi, starà a lui scegliere tra i soldi (eventuali, al momento nessuna offerta al rialzo) e la “sua” #Juve.🚨 — Guido Tolomei (@guidotolomei) February 24, 2022

Starà a lui, insomma, decidere se anteporre i soldi all’affetto bianconero. Secondo quanto riporta il giornalista Guido Tolomei, pare che si stia muovendo proprio Allegri in prima persona per convincere Pogba a tornare a Torino.