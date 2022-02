Calciomercato Juventus, Pogba lo “porta” Dybala: l’offerta sul piatto

Calciomercato Juventus, il destino di Paulo Dybala potrebbe coincidere con quello di Paul Pogba: ecco perché.

Calciomercato Juventus, Paul Pogba andrà in scadenza con il Manchester United ma non rinnoverà il proprio contratto. Ieri sera l’ennesima prova cha garantisce questa situazione, lui, attualmente, non sembra più trovarsi bene al Manchester e pertanto a fine stagione sceglierà una nuova squadra.

Il destino del polpo è quindi fuori dall’Inghilterra. I tanti supporter bianconeri sperano nel suo grande ritorno e il rapporto con la società è ottimo, l’unico, reale, vincolo è posto dal contratto del giocatore che ha richieste eccessive, come sappiamo la società bianconera non vuole mai raggiungere una doppia cifra e preferirebbe stare sulle cifre di Vlahovic, cioè su un massimo di 7 milioni stagionali ma con l’addio di Dybala qualcosa potrebbe cambiare.

Calciomercato Juventus, se Dybala non rinnova Pogba sempre più possibile

Come scrive ‘Tuttosport’, infatti, in caso la Joya non rinnovasse il proprio contratto con i bianconeri, a quel punto, la società potrebbe concedersi un extra importante, magari proprio sul contratto. In tal caso si potrebbe arrivare ad una cifra superiore ai 7 milioni sempre preferibili dalla dirigenza.

Come sappiamo la Juventus è restia al contratto a doppia cifra ma da queste ultime indiscrezioni tutto potrebbe cambiare, soprattutto visti gli ottimi rapporti tra il giocatore la società bianconera. Un ritorno gradito e sentito che si deciderà anche in breve tempo visto che Dybala farà sapere presto il suo futuro.