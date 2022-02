Calciomercato Juventus, svolta a sorpresa: Zaniolo ha già deciso

Calciomercato Juventus, una svolta tutta italiana per Zaniolo: ecco cosa potrà succedere nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, l’operazione Zaniolo sembra essere sempre più possibile. Come riporta ‘Tuttosport’ il giocatore lascerebbe la Roma preferendo rimanere in Italia. Il costo dell’operazione potrebbe arrivare ai 40 milioni di euro.

Zaniolo sarebbe addio ma ad una condizione, rimanere in Serie A. In questo momento il giocatore sta bene a Roma ma se dovesse lasciare la capitale preferirebbe rimanere nel campionato italiano.

Calciomercato Juventus, Zaniolo rimane in Italia | Juventus in pole

Zaniolo quindi rimarrà ancora in Italia in caso di addio dalla Roma. La Juventus sarebbe interessata al giocatore soprattutto dovesse salutare in anticipo Paulo Dybala che, a quanto sembra, potrebbe non rinnovare il proprio contratto con i bianconeri. Tutto, quindi, procederebbe per il verso giusto in caso di addio. Per assicurarsi il gioiello della Capitale bisognerà comunque sborsare 40 milioni, una cifra congrua al tipo di giocatore.

Già vicino alla Juventus in passato, adesso, Zaniolo potrebbe concretizzare il suo sogno di vestire la maglia bianconera. L’operazione si sbloccherà, molto più concretamente, qualora, appunto, Dybala non dovesse rinnovare il proprio contratto con i bianconeri. Roma avvisata.