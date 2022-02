Calciomercato Juventus, scelto l’erede di Alex Sandro | Blitz nella Capitale

Calciomercato Juventus, Alex Sandro flop: i bianconeri si stanno già muovendo per il sostituto. Osservatore nella Capitale.

Che Alex Sandro non sia più quel fluidificante di fascia di qualche anno fa, non lo scopriamo di certo oggi. La parabola discendente del laterale sinistro ex Porto è ormai risaputa ai più e, con il contratto in scadenza nel 2023, non è escluso che alla fine il terzino carioca possa fare le valigie in estate.

A quel punto, Cherubini dovrebbe nuovamente intervenire sul mercato, per puntellare un reparto che negli ultimi anni ha mostrato non poche crepe. Sondato Andrea Cambiaso, che potrebbe giocarsi il posto con Luca Pellegrini, i bianconeri – stando a quanto riferito da Tuttosport – avrebbero mandato un loro collaboratore al Wanda Metropolitano per assistere da vicino ad Atletico Madrid-Manchester United, ottavo di finale di Champions conclusosi sul risultato di 1-1. Il motivo? Renan Lodi, of course. L’ex terzino dell’Atletico Paranaense piace e non poco a “Madama”, perché non solo in grado di offendere – suo il delizioso cross sul quale si è avventato Joao Felix per l’iniziale vantaggio – ma è migliorato molto anche in fase difensiva.

Calciomercato Juventus, Renan Lodi il dopo Alex Sandro | Il piano di Cherubini

Primi sondaggi esplorativi della Juventus per Renan Lodi, dicevamo, la cui crescita inarrestabile ha impressionato e non poco la “Vecchia Signora”, alla ricerca di un tassello di fascia che faccia della continuità il suo punto di forza. Impiegabile sia come esterno alto di un centrocampo a 5, sia come laterale basso di una difesa a quattro, il classe ’98 ha collezionato complessivamente 28 presenze in questa stagione, mettendo a referto un goal e un assist. I rapporti con l’Atletico sono ottimi, e il fatto che la Juve debba discutere con il Colchoneros del riscatto di Alvaro Morata potrebbe offrire l’occasione giusta per allargare il tavolo della trattativa anche a Lodi, obiettivo concreto della prossima estate.