Calciomercato Juventus, ecco il vice Szczesny | Colpaccio in Liga

Calciomercato Juventus, colpaccio in Liga: ecco il vice Szczesny. Dalla Spagna sicuri che il colpo sia già pronto. E il portiere ha chiesto anche la cessione

Dalla Spagna sono sicuri: Cherubini ha il colpo in canna e la prossima estate potrebbe dare ad Allegri un vice Szczesny anche importante e che nello spazio di poco tempo si potrebbe anche prendere una maglia da titolare. Inoltre, El Nacional, sottolinea come anche il portiere avrebbe chiesto la cessione per via del poco impiego.

Il futuro di Lunin, estremo difensore del Real Madrid, si potrebbe tingere di bianconero. Almeno così sembra: addirittura si spiega anche che il portiere avrebbe deciso la prossima destinazione che pota dritta dritta in Serie A e precisamente alla squadra allenata dal livornese. Già a gennaio, Lunin, avrebbe chiesto la cessione ai Blancos, ma Ancelotti lo ha convinto a rimanere: ma di possibilità non ne sono arrivate e allora un addio tra un poco di mesi è quasi certo.

Calciomercato Juventus, ecco il dopo Szczesny

Lunin, portiere ucraino classe 1999 ha già esordito nella nazionale maggiore ed è considerato uno dei più promettenti in circolazione. Il Real Madrid lo ha preso quattro anni fa girandolo poi in prestito per farlo giocare e lui ha sempre risposto alla grande, per questo si aspettava la grande occasione, ma Carlo Ancelotti non gliel’ha data. E adesso stufo di guardare ha deciso di chiedere la cessione.

Non si dovrebbe trattare di un investimento assai oneroso, per questo Cherubini lo avrebbe messo nel mirino anche per un dopo Szczesny. Prima o poi arriverà anche l’addio del portiere polacco che comunque, ancora per qualche anno, garantisce sicurezza tra i pali. Ma è giusto per la Juve iniziare a pensare al futuro. Che sarebbe stato individuato in Lunin.