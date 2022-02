Empoli-Juventus, Allegri in conferenza: “Ecco quando torna Dybala” | Turnover in attacco

Empoli-Juventus, alla vigilia del match di campionato parla in conferenza stampa mister Allegri, ecco cosa ha detto.

Empoli-Juventus, domani sera i bianconeri vogliono vincere in una sfida cruciale di campionato contro i toscani. Una partita da non sottovalutare e per questo motivo, nonostante le tantissime assenze che purtroppo stanno gravando sulla rosa bianconera, il mister ha già in mano la formazione ideale.

Ecco cosa ha detto il mister Allegri nella conferenza stampa:

A: “Punto della situazione a Empoli? Domani dobbiamo vedere chi giocherà. Abbiamo giocatori in abbondanza, anche dell’Under 23. Domani dobbiamo vincere, dobbiamo giocare anche se sarà complicato. Domani tappa importante e dare seguito ai risultati avuti fino ad ora, bisogna fare una partita pesante”

“Domani chi gioca a centrocampo? Oggi valuto la situazione. Devo vedere chi sta bene dietro, Bonucci non si sa. Oggi valuto, mi spiace per McKennie era in periodo di forma, così come per Kaio Jorge, aspettiamo tutti gli infortunati. Bernardeschi potrebbe rientrare prossima settimana, Dybala a disposizione con la Fiorentina, Chiellini non ci sarà la prossima settimana e Rugani vedremo. Alex Sandro domani non sarà a disposizione”.

“Domani potrebbe giocare Kean e se gioca lui uno tra Vlahovic o Morata riposerà”.

“Marzo mese decisivo per i titoli? Siamo lì e lottiamo su tutti i fronti, poi valuteremo alla fine. Ma quando a marzo gli obiettivi sono ancora tutti lì, impossibile il primo posto ma la Champions e la Coppa Italia sono lì, per il momento stiamo viaggiando bene, non è semplice vincere sempre ma noi dobbiamo crescere”.

“Miretti in prima squadra? Sicuramente i giovani staranno più con noi dopo l’infortunio di McKennie”.

“Kean deludente? Kean domani se giocherà dovrà fare una buona partita e mettersi a disposizione della squadra. Lui crea sempre occasioni e quindi sono molto sereno”.