Juventus, otto assenze ufficiali contro l’Empoli | I convocati di Allegri

Juventus, diramata la lista sul sito ufficiale e i vari profili social: tantissime le assenze con cui deve fare i conti il tecnico livornese.

Doppia trasferta toscana per la Juventus. La prima tappa è in programma domani pomeriggio contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. Bisogna riprendere la corsa rallentata dai due pareggi con Atalanta e Torino. Bianconeri ancora quarti, ma la distanza dalle inseguitrici resta minima e non sono ammessi altri passi falsi.

Poi, mercoledì prossimo, gli uomini di Massimiliano Allegri sono attesi dalla semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Fiorentina, la partita del ritorno di Dusan Vlahovic a Firenze. Dopodiché le due sfide con le liguri Spezia e Sampdoria prima della gara di ritorno degli ottavi di Champions League con il Villarreal. Un calendario molto fitto, insomma, che il tecnico livornese dovrà fronteggiare con una rosa ridotta all’osso. Martedì si è fatto male anche Weston McKennie, pedina fondamentale per il centrocampo bianconero. Lo statunitense resterà fuori per otto settimane, ma non è l’unico ad affollare l’infermeria.

Juventus, convocati anche i baby Miretti, Aké e Soulé

Contro l’Empoli saranno otto le assenze ufficiali: un numero abnorme che ha costretto Allegri a convocare tre elementi dell’Under-23 come Miretti, Aké e Soulé. Anche loro tre prenderanno posto in panchina al “Castellani”. Non ci sarà invece Kaio Jorge, che è uscito in lacrime mercoledì scorso nella gara di Serie C con la squadra di Zauli: un infortunio serio quello occorso al giovane brasiliano, che lo terrà fuori per almeno otto mesi.

Sono rimasti a Torino anche Chiellini, Rugani, Alex Sandro, Bernardeschi, Dybala e il lungodegente Chiesa. Tante defezioni che rischiano di rendere insidiosa la trasferta contro gli azzurri, incapaci di vincere una partita dallo scorso dicembre.