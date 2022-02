Calciomercato Juventus, “ulteriori conferme” | Deciso il colpaccio estivo

Siamo nella fase cruciale della stagione ma il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento caldo.

I tifosi sperano che la squadra di Allegri riesca in questo finale di stagione a regalare loro tante gioie. Sia in campionato che in Champions League ovviamente. Farsi strada nel torneo internazionale più importante sarebbe importante non solo dal punto di vista sportivo ma anche economico.

Anche perché nei prossimi mesi sono attesi rinforzi in tutti i reparti per l’allenatore livornese, chiamato ad aprire un nuovo ciclo vincente in bianconero. Ma chi arriverà a Torino? Tanti nomi vengono accostati al club torinese ormai da settimane, ma la dirigenza avrà sicuramente già individuato quali sono i suoi obiettivi primari.

Calciomercato Juventus, serve un regista in mezzo al campo

A confermare quanto detto anche le parole del giornalista Franco Leonetti, sempre vicino alle vicende di casa Juve. “Lo scrissi settimane fa, oggi ho avuto ennesima conferma: la Juventus sta cercando un regista davanti alla difesa per giugno capace di impostare e gestire il gioco dettando ritmi da metronomo” ha scritto su Twitter.

Se l’estate scorsa, riguardo questo profilo, si era parlato di un possibile ritorno di Pjanic dal Barcellona che poi non si è concretizzato, adesso per la scelta del centrocampista si parla di altri nomi. Legati anche all’età, come ad esempio Gavi proprio del Barcellona. Regista giovanissimo ma che ha un indubbio talento. Che – come spiega calciomercato.it – ha il contratto in scadenza nel 2023 e una clausola da 50 milioni di euro. Prezzo che in caso di mancato rinnovo gli spagnoli saranno comunque costretti ad abbassare. La Juventus ha anche un giovane in rampa di lancio come Fagioli, attualmente in prestito alla Cremonese ma destinato a far ritorno a Torino nella prossima stagione.