Empoli-Juventus probabili formazioni | Allegri in emergenza

Empoli-Juventus è la sfida odierna che vedrà protagonisti gli uomini di Massimiliano Allegri. Fischio d’inizio fissato per le 18.05.

E’ tempo di ripartire in campionato con tanta voglia di centrare i tre punti e avvicinarsi al traguardo della conquista di un piazzamento Champions League. La strada da compiere è ancora lunga e non bisogna guardarsi indietro. Si gioca sul campo di un Empoli che è una squadra giovane e assolutamente da non sottovalutare.

L’allenatore Andreazzoli infatti ha costruito un gruppo che gioca bene a calcio e che in questa stagione si sta togliendo diverse soddisfazioni. I toscani non dovrebbero avere problemi a centrare l’obiettivo salvezza. La Juventus si presenta a questa trasferta davvero con gli uomini contati.

Le probabili formazioni di Empoli-Juventus

Infermeria affollatissima per i bianconeri, con la lista degli assenti che si è allungata nel corso della settimana, dopo la partita di Champions nella quale si sono infortunati McKennie (fuori almeno due mesi) e Alex Sandro. Non saranno della contesa nemmeno Dybala, Rugani, Chiellini e Chiesa. Non ce l’ha fatta nemmeno Bernardeschi ad entrare nell’elenco dei convocati, che sono appena 19.

Scelte quasi obbligate dunque per il tecnico, che schiererà un tridente con Vlahovic perno centrale supportato da Cuadrado e Kean. In difesa giocherà Pellegrini sulla fascia sinistra, con Bonucci a far coppia con De Ligt. Poche le alternative a centrocampo, dove oltre ad Arthur come alternativa c’è solo il giovane Miretti. Empoli in campo con un modulo ad “albero di Natale” nel quale Henderson e Bajrami si muoveranno alle spalle di Pinamonti.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kean.