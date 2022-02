Empoli-Juventus, la moviola di Marelli | “Non è rigore”

Empoli-Juventus, il verdetto di Luca Marelli sul contatto in area bianconera. Proteste di Andreazzoli: i dettagli.

Partita molto equilibrata al “Castellani”, che la Juventus ha chiuso in vantaggio al termine dei primi 45 minuti di gioco grazie alle reti messe a segno da Kean – a cui aveva risposto Zurkowski – e da Dusan Vlahovic, abile a scoccare il tiro dopo aver beffato Vicario con una finta.

Risultato tutto sommato meritato, con gli ospiti che hanno avuto le migliori occasioni per far male all’avversario sin dalle prime battute, con Zakaria e Vlahovic particolarmente ispirati. Sporadiche le incursioni degli uomini di Andreazzoli; in una di queste, proprio l’allenatore dell’Empoli ha chiesto in maniera animata la concessione di un calcio di rigore, per un presunto contatto tra Rabiot e Zurkowski. La decisione di Maresca però, stando a quanto riferito da Luca Marelli, sarebbe stata corretta, con il francese che di mestiere ha fermato l’incedere dell’avversario in area.

Ecco quanto rivelato dall’ex arbitro, ora a DAZN: “Corretta la valutazione dell’arbitro di non concedere il rigore: Zurkowski cerca il contatto con Rabiot. D’altronde, si tratta di un tipo di episodio sul quale il Var non sarebbe potuto intervenire, in quanto a completa discrezione dell’arbitro.”