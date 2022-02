Calciomercato Juventus, colpaccio in difesa: rivelazione Sky | Allegri gode due volte

Calciomercato Juventus, stando alla rivelazione di ‘Sky’, il colpo in difesa potrebbe decisamente rivoluzionare: ecco perché.

Calciomercato Juventus, stando all’indiscrezione lanciata da ‘Sky Sport De’, se il Barcellona dovesse cambiare obiettivo in difesa, andando a prendere Kounde, lascerebbe perdere la pista relativa a De Ligt ma non solo, infatti ci sarebbe anche il Real sul giovane francese.

Infatti l’interesse per Kounde da parte delle spagnole rappresenterebbe un doppio vantaggio, perché oltre al lasciar perdere De Ligt in caso di interesse blaugrana, che a quel punto potrebbe rinnovare e rimanere alla Juventus, Kounde al Real Madrid vorrebbe dire anche addio a Rudiger, altro obiettivo molto vicino alle sponde madridiste.

Calciomercato Juventus, Kounde stravolge il mercato | Doppio possibile affare per Allegri

Sicuramente la permanenza di De Ligt sarebbe l’eventualità migliore per i bianconeri ma soprattutto per Allegri. L’olandese rappresenta, per davvero, la colonna portante di questa squadra a livello difensivo. Uno dei volti più interessanti in circolazione e anche già un centrale consolidato nonostante il passaporto segni l’eta di 22 anni.

Ma, come dicevamo poc’anzi, se, invece, il Real dovesse farsi sotto per Kounde, a quel punto lascerebbe perdere l’altro obiettivo in difesa, Rudiger del Chelsea, che interessa, non poco, ai bianconeri. Giocatore completo e con un palmares più che invidiabile che a fine stagione lascerà Londra a parametro zero. La destinazione estera la possibile meta ma occhio, anche, al Tottenham di Antonio Conte che vuole ritornare ai vertici della classifica.