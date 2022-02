Calciomercato Juventus, “regalo” alla Vlahovic | Allegri ha già deciso

Calciomercato Juventus, altro colpo alla Dusan Vlahovic per rivoluzionare la rosa: l’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna.

La vittoria in casa dell‘Empoli ha cementato le ambizioni della Juventus, capace di rosicchiare punti preziosi alle prime della classe. Dusan Vlahovic si è letteralmente preso la squadra sulle spalle, trascinandola verso orizzonti che fino a poco tempo fa sembravano osservabili solo da inguaribili ottimisti. Quello del serbo, più che rappresentare la classica ciliegina sulla torta, potrebbe fungere però da apripista nell’ottica di ulteriori investimenti per puntellare l’organico a disposizione di Allegri.

La spada di Damocle della “Vecchia Signora” resta sempre quel centrocampo che la dirigenza ha provato a puntellare con l’acquisto di Denis Zakaria, che al Castellani, dopo aver sfiorato una rete simile a quella siglata contro l‘Hellas Verona all’esordio, è finito k.o. per un problema all’adduttore che verrà attenzionato nella giornata di domani. La sensazione, però, è che sia necessario almeno un altro acquisto per imprimere la svolta decisiva ad un reparto che in determinati frangenti difetta di qualità e di personalità, doti che invece rappresentano il pedigree di Sergej Milinkovic Savic, finito nuovamente nel mirino di Madama.

Calciomercato, Juventus in pole per Milinkovic Savic | Le ultime dalla Spagna

Stando a quanto riferito da fichajes.net, nella corsa al centrocampista della Lazio la Juventus sarebbe balzata in pole position, superando la concorrenza di top club come Real Madrid e Manchester United, che per svariati motivi non avevano affondato il colpo. Il “Sergente” è legato ai biancocelesti da un contratto in scadenza nel 2024, come evidenziato dalla fonte sopra citata, sembrerebbe essere intenzionato a lasciare la Capitale. Che sia una delle mezzali preferite da Allegri non è certo una novità; il dubbio, semmai, sta nel capire se Cherubini possa stuzzicare la Lazio con un’offerta allettante per avvicinare le pretese di Lotito, disposto a privarsi del proprio gioiello solo a fronte di offerte da almeno 70 milioni di euro. Staremo a vedere in che modo potrà evolversi questa traccia.