Infortunio dell’ultim’ora: problema muscolare | A rischio per la Juventus

Infortunio dell’ultim’ora: potrebbe non essere disponibile per la sfida contro la Juventus. Sostituito per un problema muscolare.

Dopo l’exploit di Empoli, la Juventus è attesa del confronto in Coppa Italia contro la Fiorentina, al termine del quale preparerà la delicata sfida contro lo Spezia, che potrebbe contribuire ad alimentare le speranze scudetto degli uomini di Allegri.

In vista della sfida contro la compagine di Thiago Motta, ci sono delle novità da segnalare. Al 14′ del match del “Picco” contro lo Spezia, infatti, è stato sostituito Jacopo Sala per un problema di natura muscolare. Al suo posto è entrato Giulio Maggiore, che alla vigilia non era dato in perfette condizioni fisiche: le condizioni di Sala verranno valutate nel corso delle prossime ore, quando verosimilmente verrà sottoposto agli esami strumentali atti ad accertare l’entità dell’infortunio. Il rischio che il centrocampista sia indisponibile per la prossima di campionato contro la Juventus, è concreto.