Pistocchi al veleno: “Due rigori per l’Empoli” | Rispunta Inter-Juve

Pistocchi non manca mai di punzecchiare la Juventus, l’ultimo post apparso sul suo profilo Twitter ha creato non poche polemiche.

Ieri i bianconeri si sono imposti nella trasferta ad Empoli con uno schiacciante 3-2, che nonostante qualche imprecisione difensiva, grazie alle giocate del nuovo pupillo dei tifosi, Dusan Vlahovic hanno saputo vincere una partita molto sofferta. Ma come spesso succede, la partita è stata anche centro di alcune polemiche.

Errata corrige: i falli da rigore in Empoli-Juve sono due :

19’1^T Rabiot su Zurkowski

29’2^T DeLigt su Lamantia

Ma nè Maresca , nè l’addetto al Var #Valeri ( si, proprio lui, quello che era al Var anche in Inter-Juve del 2018) non hanno visto niente 👀 pic.twitter.com/crdYlrn8yn — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 26, 2022

Stando alla ricostruzione di Pistocchi né l’arbitro né il Var sono intervenuti.

Pistocchi non ci sta: “I falli da rigore sono due”

Stando quindi alla ricostruzione del giornalista, non certo volto amico della fandom bianconera, gli episodi di potenziali rigori erano due e in due tempi. Immediata è stata, ovviamente, la risposta dei tifosi della Juventus che non hanno gradito le “provocazioni” del giornalista.

Pistocchi ha poi concluso il tweet rievocando un’altra partita storica proprio per essere stata centro di polemiche, quell’Inter Juventus del 2018, dove ad arbitrare c’era proprio Valeri.