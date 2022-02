Calciomercato Juventus, Cherubini rompe gli indugi: 30 milioni per il doppio colpo

Calciomercato Juventus, la dirigenza pensa non solo al caso Morata ma alla doppia, possibile, operazione: ecco quale.

Calciomercato Juventus, la dirigenza potrebbe valutare addirittura una doppia operazione con l’Atletico Madrid. Come sappiamo c’è sempre in ballo la situazione relativa al possibile riscatto di Alvaro Morata ma i bianconeri tengono d’occhio anche un altro profilo, possibilmente in uscita, proprio in difesa: un laterale che potrebbe fare al caso di Allegri.

Stiamo parlando di Renan Lodi. Giocatore che prenderebbe l’eredità di Alex Sandro in probabile uscita proprio dalla Juventus in estate. Come comunicano i colleghi esteri di ‘Elgoldigital’, l’operazione con Simeone potrebbe essere, dunque, doppia. Un affare che andrebbe ad oscillare intorno ai 30 milioni.

Calciomercato Juventus, non solo Morata | Allegri vuole Lodi

In caso di sconto, anche per volere del mister Allegri, la Juventus andrà a riscattare Alvaro Morata ma insieme al possibile reintegro dell’attaccante spagnolo potrebbe arrivare ance un profilo della difesa, stiamo parlando proprio di Renan Lodi. Il prezzo però non sarà, certamente, in sconto.

L’Atletico per Lodi chiede almeno 20 milioni di euro e non farà sconti, almeno su questo profilo. Il classe ’98 brasiliano è un terzino dal già consolidato impatto, capace di fare la differenza anche in campo internazionale. Proprio per questo motivo, vista anche la giovane età del laterale, l’offerta dovrà essere interessante. Per Allegri si tratterebbe di un doppio colpo, davvero, davvero, importante. Lo stesso Morata è ormai diventato un pupillo del mister che ha saputo già adattarsi anche nella nuova posizione studiata, in emergenza, d’esterno d’attacco.