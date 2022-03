Calciomercato Juventus, game over Cherubini: “Accordo totale”

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri: il futuro del difensore in scadenza di contratto sarà a Barcellona.

Barcellona attivissimo sul mercato. Sì, già a marzo, con mesi di anticipo rispetto all’apertura ufficiale della sessione estiva. Stanno già programmando la prossima stagione in Catalogna e non vogliono assolutamente farsi trovare impreparati.

Il grande sogno della dirigenza blaugrana ha le fattezze di Erling Braut Haaland, ma la strada per arrivare al “cecchino” norvegese è tortuosa e piena di insidie. A cominciare dal prezzo del cartellino del giocatore, eccessivo se consideriamo la situazione economica poco florida del Barça. E poi sul centravanti norvegese ci sono anche gli acerrimi rivali del Real Madrid, che puntano a formare una coppia esplosiva con Mbappé. Ad ogni modo il direttore sportivo Alemany ha diversi colpi in canna. Uno di questi riguarda la difesa: dalla Spagna fanno sapere che è praticamente fatta per il primo tassello con cui si tenterà di sistemare il reparto arretrato. Andreas Christensen è il primo nome sulla lista degli uomini di mercato blaugrana.

Calciomercato Juventus, Christensen sempre più vicino al Barça

Attualmente in forza al Chelsea, Christensen non ha intenzione di rinnovare con il club londinese con cui qualche settimana fa è diventato campione del mondo. Per cui approderebbe eventualmente in Catalogna a parametro zero. Stando a quanto riportato dal quotidiano Sport, esiste già un accordo con il centrale danese, stimolato dalla nuova avventura. Con Thomas Tuchel il calciatore non ha il posto assicurato e poi si aspettava un’offerta migliore da parte dello stesso Chelsea.

HOY CONFIRMAMOS 🚨 Acuerdo TOTAL al 99% Barça y Christensen el central del Chelsea lo tienen todo pactado. El danés jugará las próximas temporadas en el Camp Nou, salvo cataclismo @JijantesFC https://t.co/fClMpjP0eF — Gerard Romero (@gerardromero) March 1, 2022

Non una buona notizia per la Juventus, tra le squadre che in passato si erano interessate a Christensen, che sarebbe stato un’ottimo innesto per la difesa di Allegri.