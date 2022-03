Calciomercato, Juventus ed Inter in scacco: via per 40 milioni di euro

Tante voci di calciomercato riguardano in questo periodo calciatori in orbita Juventus: si guarda inevitabilmente già alla prossima stagione.

Cercare di anticipare la concorrenza su determinati obiettivi è la missione della dirigenza bianconera, che sa bene di dover ancora rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Gli innesti di Vlahovic e Zakaria, che sono arrivati a gennaio, sono solo i primi tasselli.

Bisogna ringiovanire l’organico e renderlo sempre più forte e competitivo. Per questo motivo in estate sono attesi altri elementi in grado di dare maggiore possibilità di scelta all’allenatore. La strategia juventina dipenderà anche da quel che accadrà nelle prossime settimane, non bisogna dimenticare che ci sono cinque elementi in scadenza di contratto.

Calciomercato Juventus, Depay via dal Barcellona

E la situazione è delicata specie in attacco. Perchè l’accordo di Dybala scadrà il prossimo 30 giugno e per ora non ci sono novità riguardo il rinnovo dell’argentino. E poi c’è da capire anche quale sarà il futuro di Morata. Lo spagnolo sarà riscattato o no dall’Atletico Madrid? I bianconeri chiedono uno sconto rispetto ai 35 milioni di euro pattuiti per il riscatto. Ma non si escludono altre piste. Come spiega infatti “El Nacional” ci sarebbe anche la Juventus in lizza per Memphis Depay, attaccante del Barcellona. Arrivato in estate a parametro zero dal Lione, il calciatore non pare rientrare nei piani di Xavi. Del resto era stato fortemente voluto da Koeman, poi esonerato. In lizza ci sono anche Inter, Roma e Milan, ma a frenare il suo arrivo in Italia potrebbe essere il prezzo. Gli spagnoli per cederlo vogliono infatti 40 milioni di euro, una somma decisamente alta.