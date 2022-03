Calciomercato Juventus, “tempesta” Raiola | Regalo da 30 milioni

Calciomercato Juventus, Raiola è pronto ad un regalo ai bianconeri, l’ennesimo: l’affare si dovrebbe chiudere per 30 milioni: contatti avviati

Ci sono pochi dubbi che Mino Raiola abbia dei buoni rapporti con la Juventus. Non solo perché ha portato de Ligt a Torino e potrebbe anche riportare Dybala: ma in generale, con Cherubini, l’alchimia c’è. Ed è quella giusta per fare affari insieme. Anzi, per continuare a fare affari.

In poche parole, secondo le informazioni riportate da todofichaje.com, il potente agente potrebbe spingere un altro suo assistito verso Torino, anche se è cercato da mezza Europa che farebbe carte false per strapparlo all’Ajax vista età e costo del cartellino, non eccessivo se si vanno a vedere le caratteristiche del calciatore. Insomma, per Gravenberch, la Juve avrebbe già iniziato i colloqui con la società olandese.

Calciomercato Juventus, il regalo di Raiola

Sul 19enne centrocampista già nel giro della nazionale, ci sono Bayern Monaco e Psg, due squadroni che da un poco di tempo lo hanno attenzionato e che avrebbero già iniziato a sondare il terreno. Il contratto di Gravenberch scade nel 2023 e di rinnovo non sembra se ne possa parlare visti i club che sono sulle sue tracce. E allora l’Ajax lo deve per forza cedere alla fine di questa stagione e si potrebbe “accontentare” di una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

La notizia, comunque, è che la Juventus avrebbe già iniziato ad avere i primi colloqui con il club olandese per cercare di arrivare a una soluzione in tempi ragionevoli. Una situazione che Cherubini spera di sbloccare presto e non tirarla troppo per le lunghe, così da regalare immediatamente ad Allegri un rinforzo in mezzo al campo che è di fondamentale importanza. Con l’aiuto di Raiola, ovviamente.