Calciomercato Juventus, ribaltone totale | Niente bonus e contratto biennale

Calciomercato Juventus, ribaltone totale: verrà proposto un contratto biennale senza bonus. Ecco le ultime che arrivano dalla Spagna

Al momento il rinnovo non c’è stato ma le trattativa vanno avanti in maniera quasi serrata anche se, in ogni caso, la società a gennaio si è mossa sul mercato cercato di metterci una pezza in caso di partenza alla fine della stagione. Una partenza che potrebbe essere a parametro zero.

Parliamo di Dembele, l’attaccante del Barcellona che ancora non ha trovato un accordo con il club catalano per mettere la parola fine alla telenovela che va avanti da mesi e che non sembra avere una soluzione. Sull’attaccante francese ci sono i big club europei, pronti a tuffarsi su un elemento che se in forma può fare la differenza: anche se le richieste sono altissime. Sia per quanto riguarda un rinnovo con i catalani, sia se si dovesse muovere alla fine della stagione. Servono soldi e anche tanti ma le qualità non si discutono ed è per tale motivo che il Barcellona – secondo quanto riportato da sport.es – starebbe cercando di trovare un accordo con il giocatore.

Calciomercato Juventus, il Barcellona in pressing

Xavi sarebbe in poche parole in pressing sul calciatore per farlo rimanere. E la società di Laporta starebbe cercando di mettere in atto una soluzione: un’offerta di un contratto biennale, così non molto lungo nel tempo per cercare di capire se i problemi d’ambientamento si possono risolvere la prossima stagione, senza però nessun bonus nel momento della firma: che poi è quello che chiede il calciatore per mettere nero su bianco.

Un venirsi incontro tra le parti insomma, anche se appare difficile che Dembele questa accettare al momento questa proposta visti i molti rifiuti che sono arrivati fino al momento. Cherubini sta alla finestra, infine, per capire come muoversi. La sensazione è che non verrà affondato il colpo fin quando non ci sarà chiarezza.