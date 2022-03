Calciomercato Juventus, rilancio pazzesco: 60 milioni | Reazione immediata

Calciomercato Juventus, questa la cifra che chiedono per lasciar partire il centrocampista a lungo inseguito anche dai bianconeri.

Nelle ultime ore il Barcellona avrebbe tentato di anticipare i suoi rivali storici, di prenderli in contropiede. Tuttavia, il blitz del club blaugrana, a quanto pare, è andato a vuoto. La società di Joan Laporta, come racconta il noto quotidiano catalano Sport, è rimasta gelata dalla richiesta, ritenuta eccessiva, per il calciatore. Inseguito, tra le altre big d’Europa, anche dagli acerrimi “nemici” del Real Madrid.

Sessanta milioni come base d’asta. Questa la cifra che la dirigenza del Monaco pretende per liberare Aurelien Tchouameni, centrocampista francese che sta facendo girare la testa un po’ a tutti grandi club – in questa lista è compresa anche la Juventus – tra cui le due grandi società spagnole. Potenza fisica, corsa, qualità: il calciatore transalpino ha tutto per affermarsi ad alti livelli nonostante la sua giovane età. E Xavi lo sa bene o, così come lo sanno i suoi colleghi Ancelotti e Allegri. Ma per un elemento che finora si è confrontato quasi esclusivamente con la Ligue 1 ed ha assaggiato a malapena l’Europa (minore) il Barça ritiene che quella dei monegaschi sia una richiesta esagerata per uno che, tra l’altro, si prepara ad andare in scadenza di contratto nell’estate 2023.

Calciomercato Juventus, Barça “spaventato” dalla richiesta del Monaco per Tchouameni

Sport spiega che il Barcellona potrebbe rinviare l’operazione di un anno. E nel frattempo “accontentarsi” con l’arrivo di Franck Kessié, come vi abbiamo raccontato ieri. Già, perché al momento l’operazione che dovrebbe portare l’ivoriano al Camp Nou è sicuramente meno dispendiosa rispetto a quella che riguarderebbe il francese. Poi al Barcellona attualmente hanno un solo obiettivo e si chiama Haaland.

Solo per il fromboliere norvegese del Borussia Dortmund sarebbero disposti a spendere certe cifre. Magari soffiandolo proprio al Real, che difficilmente riuscirà a prendere contemporaneamente sia lui che Mbappé. Nel caso in cui Haaland dovesse sfumare, allora i catalani dirotterebbero quel budget su un difensore e un attaccante di primo livello.