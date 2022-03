Calciomercato Juventus, intrigo Zaniolo-Roma: “No al rinnovo”

Calciomercato Juventus, “giallo” Zaniolo: secondo quanto riferito in radio, non ci sarebbe alcuna possibilità di rinnovo.

A partire dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato, il nome di Nicolò Zaniolo sta monopolizzando l’attenzione mediatica. Di per sé, il gioiello cresciuto nelle giovanili dell’Inter, non sta facendo nulla per stornare da sé rumours ed indiscrezioni.

I like, poi tolti, alle foto di Bonucci e Vlahovic sono stati la classica goccia di un vaso che comincia a traboccare. E questo non tanto o non solo per l’eventuale assalto in estate della “Vecchia Signora”, che potrebbe essere alimentato dalla mancata firma di Paulo Dybala, alle prese con la spinoso caso rinnovo. Già, un discorso per certi aspetti accostabile nella forma, ma non nella sostanza, a quella del “tuttocampista” di Mou che, a differenza della Joya, è legato ai giallorossi da un contratto che scade fra due anni e non fra qualche mese.

L’esito delle negoziazioni per il possibile prolungamento, però, potrebbe influire in maniera determinante anche sul costo del cartellino del calciatore, sebbene la “Gazzetta dello Sport”, stamani, ha ribadito come nella Capitale, Zaniolo sia considerato alla stregua di un Vlahovic, per il quale la Juve, dunque, dovrebbe sborsare almeno 80 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, rivelazione a Radio Radio: “Zaniolo non rinnova con la Roma”

Intervistato ai microfoni di Radio Radio, Ilario Di GiovanBattista ha esternato il suo punto di vista assolutamente lapidario sulla questione: “La Roma è entrata nell’ordine di idee di venderlo. D’altro canto Zaniolo non sarebbe affatto soddisfatto del suo utilizzo in campo, aspetto che lo sta svalutando. Ora come ora, non c’è nessuna chance che firmi il rinnovo di contratto con la Roma.”

Dichiarazioni che fanno il paio con quelle di Franco Melli, intervenuto sulla stessa emittente: “A me risulta che non gli dispiacerebbe affatto andar via“. Insomma, il destino di Zaniolo è già segnato? Staremo a vedere quello che succederà.