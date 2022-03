Calciomercato Juventus, Dybala “epurato” | Allegri prepara la rivoluzione – VIDEO

Calciomercato Juventus, il futuro di Paulo Dybala continua ad essere un nodo difficile da sciogliere: la rivoluzione di Allegri.

Entrati nel mese di marzo, la priorità in casa Juventus è ultimare una volta per tutte la questione legata ai tanti rinnovi contrattuali ancora in ballo. Il caso più spinoso è sicuramente quello di Paulo Dybala, con la Joya che sta smaltendo i postumi dell’ultimo infortunio muscolare subito nel derby. Proprio i dubbi sulla tenuta atletico dell’argentino rappresentano la motivazione principale del dietrofront bianconero, il cui management sarebbe piuttosto recalcitrante a proporre al proprio vice capitano un contratto lunghissimo, a cifre astronomiche. Ragion per cui, nel caso in cui il “10” non dovesse accettare la proposta al ribasso della Juve, Cherubini rivolgerebbe immediatamente le sue attenzioni altrove, molto probabilmente nella Capitale…