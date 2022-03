Calciomercato Juventus, pre contratto firmato | “50 milioni in ballo”

Calciomercato Juventus, ha apposto la sua firma sul pre-contratto: un eventuale no “costerebbe” una multa da 50 milioni di euro.

Approdati al mese di marzo, la questione preminente in queste ore è diventata inevitabilmente quella legata ai tanti rinnovi di contratto ancora da perfezionare.

Ne sa qualcosa la Juventus, desiderosa di imprimere una svolta decisiva al rebus Paulo Dybala, ma non solo. Anche il futuro dei vari Cuadrado, Perin, De Sciglio e Bernardeschi è ancora tutto da scrivere, con il colombiano e l’ex terzino del Milan che – salvo clamorosi colpi di scena – dovrebbero legarsi al club bianconero per altri due anni. Tuttavia, il mancato accordo con la “Joya” – o quanto meno il fatto che la firma sia stata procrastinata – sta inevitabilmente catalizzando l’attenzione mediatica, con Cherubini che non a caso avrebbe cominciato a guardarsi intorno, alla ricerca dell’eventuale sostituto del numero 10. Zaniolo intriga e non poco, anche se servirà un’offerta da capogiro per provare a sciogliere il ghiaccio con la Roma; alcuni, rumours riferiscono di un possibile affondo per Ousmane Dembele, oggetto del desiderio anche del Psg.

Calciomercato Juventus, accordo Psg-Dembele | Barça avvisato

Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, e riferite più nello specifico da “El Nacional“, Leonardo avrebbe raggiunto un accordo di massima con l’entourage di Dembele, con l’ex Dortmund che avrebbe già firmato un pre contratto. Un dato da non trascurare, dal momento che, nel caso in cui il francese dovesse decidere di voltare le spalle al Psg, contravvenendo agli accordi pattuiti, il calciatore stesso dovrebbe farsi carico di una multa da 50 milioni di euro. Indiscrezione che trapela proprio nel periodo nel quale si sono rincorse diverse voci secondo cui ci sarebbe stato una sorta d riavvicinamento tra il Barcellona e Dembelé, che fino ad ora ha sempre rifiutato le proposte messe sul piatto dai catalani per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022.