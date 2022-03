Calciomercato Juventus, rottura e addio immediato | Roma in scacco

Calciomercato Juventus, il centravanti piace anche a Mourinho ma dalla Spagna fanno sapere che avrebbe già detto sì ai bianconeri.

La Juventus è stata indiscutibilmente la regina dell’ultimo mercato. A gennaio il club bianconero ha messo a segno un colpo micidiale, assicurandosi uno degli attaccanti più forti e prolifici della Serie A. Un potenziale campione ancora tutto da scoprire ma che sta già facendo palpitare i cuori dei tifosi.

Dusan Vlahovic, per quanto forte – lo sta dimostrando a suon di gol e prodezze, nonostante sia approdato a Torino da poco più di un mese – tuttavia non può bastare per consentire alla Vecchia Signora di tornare ad essere competitiva su più fronti. Serve dell’altro. Ora è il centrocampo ad avere maggiore bisogno di innesti, ma in estate si dovrà probabilmente intervenire anche in attacco. Soprattutto se si consumerà la rottura tra la società e Paulo Dybala, ancora molto distanti per quanto riguarda il rinnovo del contratto. Poi c’è l’incognita Chiesa, che ha subito un brutto infortunio e gli potrebbe servire del tempo per tornare ai suoi livelli abituali. Ed infine la questione Morata: la Juventus vorrebbe provare a riscattarlo ma dovrà convincere l’Atletico Madrid ad abbassare il prezzo del riscatto.

Calciomercato Juventus, Jovic ipotesi concreta per giugno

Una strada percorribile sarebbe quella che conduce a Luka Jovic del Real Madrid, inseguito anche dalla Roma di José Mourinho. L’ex centravanti dell’Eintracht Francoforte – nonché compagno di nazionale di Vlahovic – sta trovando pochissimo spazio in Spagna e ha già fatto capire al suo agente di volere cambiare al più presto aria. L’Italia lo intriga e, come riporta calciomercato.it, avrebbe già detto sì alla Juventus. Che in questo caso befferebbe ancora una volta i giallorossi com’è avvenuto a gennaio per Zakaria.