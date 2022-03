Calciomercato Juventus, addio “al nuovo Pogba” | Decisione a sorpresa

I tifosi bianconeri sognano grandi rinforzi nella prossima sessione di calciomercato per una Juventus sempre più forte e ambiziosa anche in Europa.

Non ci sono dubbi sulla volontà della società di costruire una rosa ancor più completa in tutti i reparti. Bisogna sì tenere d’occhio il bilancio ma nello stesso tempo si deve cercare di portare a Torino dei giocatori in grado di fare la differenza. La dirigenza avrà senz’altro già stilato una lista di potenziali obiettivi da inseguire nel corso delle prossime settimane.

Si lavora sempre in casa Juventus con l’obiettivo anche di ringiovanire l’organico, per aprire un nuovo ciclo vincente. E allora chi arriverà nel corso dell’estate? Difficile per il momento dare risposte definitive, ma sono tante le voci che coinvolgono il club torinese anche se per la riapertura delle trattative mancano ancora tanti mesi.

Calciomercato Juventus, Tchouameni preferirebbe il Real Madrid

A centrocampo per forza di cose dovranno arrivare dei rinforzi, perché anche numericamente la rosa di Allegri ha la necessità di accogliere nuove pedine. Uno degli obiettivi, seppur complicati, della Juventus è Tchouameni, stella del Monaco al quale il calciatore è legato da un contratto fino al 2024. La valutazione del mediano francese è alta, sfiora i sessanta milioni di euro. Come spiega “Defensa Central” le pretendenti non mancano di certo al centrocampista, che è finito nel mirino anche di Chelsea, Manchester United e Barcellona. Tuttavia, spiega il portale, Tchouameni preferirebbe giocare nella Liga spagnola ed è per questo motivo che il Real Madrid pare essere in cima alle sue preferenze. Le merengues stanno cercando l’erede di Casemiro e il giocatore del Monaco sembra avere le caratteristiche giuste per esserlo.