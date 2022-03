Fiorentina-Juventus, Allegri show: “Ecco il migliore dei nostri” | Sullo scudetto..

By

Le parole di Max Allegri al fischio finale di Fiorentina-Juventus: ecco quanto dichiarato dal tecnico livornese, che ha scelto il migliore in campo.

Grazie all’autogoal sfortunato di Venuti, la Juventus è riuscita a fare sua una gara che la Fiorentina ha condotto in lungo e in largo, ma su cui non è stata capace di piazzare la zampata vincente.

Ai microfoni di Mediaset nel post partita, il tecnico dei bianconeri Max Allegri ha lucidamente analizzato la gara:

ANDAMENTO GARA e DANILO – “Bisogna fare i complimenti alla Fiorentina, che ha fatto un’ottima partita. Abbiamo avuto delle situazioni favorevoli in cui abbiamo sbagliato la scelta del passaggio: la squadra ha dato un segno di maturità. I ragazzi che hanno giocato hanno fatto bene, anche Aké ha fatto bene. Danilo è stato esempio di un giocatore straordinario, a livello altissimo. Abbiamo subito poco, ci siamo difesi in modo ordinato, abbiamo sbagliato le scelte dell’ultimo passaggio. Cuadrado si è rifatto nel finale, dopo aver sbagliato la scelta in occasione della conclusione tirata fuori poco prima.

RIENTRO INFORTUNATI – Bernardeschi, Dybala, Rugani rientrano domani. Arthur ha talmente sicurezza nel passaggio che gigioneggia un pochino a volte. Rabiot quando è andato in verticale, ha fatto bene. Domenica abbiamo una partita molto importante con lo Spezia.

Fiorentina-Juventus, le parole di Allegri nel post partita

Allegri ha poi continuato:

“Mi è piaciuta come è stata la squadra in campo: abbiamo subito 2-3 ripartenze. Sapevamo che la Fiorentina è una squadra che sulle corsie esterne crea superiorità numerica, bisognava giocare un pò di più nella metà campo avversaria.

VLAHOVIC – Bravo a chiudere i cross: ora ci appoggiamo di più sulle punte, ed è un altro passetto che abbiamo fatto. Bisogna muoversi all’interno del campo, nella semplicità del gioco del calcio, smarcarsi.

SCUDETTO – “Sono assolutamente convinto che non conquisteremo lo scudetto. 84 punti è la quota scudetto: credo che una delle tre davanti possa arrivare. Paura di noi? Bisogna stare sereni.”