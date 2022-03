Ultim’ora Fiorentina-Juventus, Allegri ha deciso | Rivoluzione in attacco

Fiorentina-Juventus, manca poco al fischio d’inizio: la mossa di Allegri in attacco per provare a far saltare il banco.

L’attesa sta per finire. Il fischio d’inizio di Fiorentina-Juventus è ormai sempre più vicino, per la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia, appuntamento al quale i bianconeri si presentano con molte defezioni, che obbligheranno Allegri a scelte molto meditate.

Oltre che in mediana, il tecnico livornese ha sciolto i dubbi anche in attacco: con Dybala out e che quasi sicuramente rientrerà contro lo Spezia in campionato, Allegri ha deciso di concedere un turno di riposo ad Alvaro Morata che, stando a quanto riferito da Fabiana Della Valle, partirà dunque dalla panchina. Al posto dello spagnolo spazio a Moise Kean, che farà coppia con Dusan Vlahovic, riproponendo almeno dall’inizio il tandem offensivo visto all’opera per quasi 70 minuti di gioco al Castellani di Empoli. Stando alle ultime della vigilia, il giovane Aké dovrebbe strappare alla fine una maglia da titolare: staremo a vedere se Allegri, che ha annunciato turnover alla vigilia, effettivamente deciderà di lanciare dall’inizio l’ex Marsiglia.