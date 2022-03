Calciomercato Juventus, ecco l’erede di Alex Sandro | La Roma ora trema

Calciomercato Juventus, Cherubini al lavoro per trovare il nuovo “padrone” della fascia sinistra: giallorossi beffati?

È partita la caccia all’erede di Alex Sandro. Questa potrebbe essere l’ultima stagione in maglia bianconera per il terzino brasiliano, a Torino dall’estate 2015. Dopo i primi anni in crescendo, il suo rendimento è progressivamente calato. E le ultime prestazioni tutt’altro che esaltanti hanno convinto la società a sondare di nuovo il mercato degli esterni.

Il direttore sportivo Federico Cherubini si sta già muovendo in tal senso e avrebbe individuato una valida alternativa in Noussair Mazraoui, classe ’97 dell’Ajax seguito in Italia anche dalla Roma. Il nazionale marocchino, prodotto del vivaio dei Lancieri, è in scadenza di contratto e dunque potrebbe arrivare a parametro zero. Come ha già fatto sapere lui stesso in diverse occasioni, non è intenzionato a proseguire la carriera ad Amsterdam e al momento sta valutando le varie offerte che gli arrivano un po’ da tutta Europa. La sua volontà sarebbe quella di mettersi alla prova in un campionato più competitivo rispetto alla Eredivisie. Ed è fuori da ogni dubbio che approdare in Seria A rappresenterebbe un notevole passo avanti nella sua carriera.

Calciomercato Juventus, ci sono anche i bianconeri su Mazraoui

L’inserimento della Juventus su Mazraoui è abbastanza recente, come riporta tuttomercatoweb.com. E chissà che i bianconeri non possano spuntarla, beffando una nutrita concorrenza di club. Sulle tracce del marocchino, oltre ai giallorossi di José Mourinho, ci sono anche Barcellona, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. In passato aveva chiesto informazioni anche il Milan, ma sembra che adesso i rossoneri si siano defilati. Dalla Catalogna sembrano fare sul serio, anche la squadra di Xavi è scoperta in quel ruolo e Mazraoui è un’occasione da non farsi sfuggire.

L’asso nella manica della Juventus però è il fatto che il ragazzo abbia come agente Mino Raiola, il cui rapporto è ottimo con la dirigenza della Vecchia Signora.