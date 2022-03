Calciomercato Juventus, flop e addio immediato | Blitz con l’agente

Calciomercato Juventus, non sta convincendo Allegri e il suo addio è ipotesi sempre più concreta: filo diretto con l’agente.

Contro la Fiorentina, la squadra di Massimiliano Allegri ha fatto molta fatica ad imbastire trame di gioco interessanti, finendo con l’essere assolutamente sovrastata, almeno nella prima frazione di gioco, dal pressing asfissiante della compagine di Italiano.

Anche per questo, Max Allegri è stato in un certo senso “costretto” a sostituire Moise Kean, autore di una prestazione tutt’altro che esaltante, gettando nella mischia Alvaro Morata. Si pensava che il goal contro l’Empoli potesse aver sbloccato l’ex attaccante del Psg, autore in questa stagione di sole 5 reti. Moise, però, impiegato da Allegri a supporto di Dusan Vlahovic, non è riuscito a trovare la zampata vincente, finendo con il commettere errori tecnici piuttosto evidenti. Alla luce dei tanti infortuni con cui deve fare i conti il tecnico livornese, è probabile che Kean abbia altre occasioni da qui fino al termine della stagione, ma il suo futuro continua a configurarsi alla stregua di un rebus difficile da sciogliere.

Calciomercato Juventus, Kean non convince | Il Psg medita il grande ritorno

Negli ultimi giorni si vociferava della possibilità di un ritorno a sorpresa al Paris Saint Germain, che potrebbe privarsi di un Mauro Icardi divenuto ormai un corpo avulso al progetto parigino. Secondo quanto riportato da “Butfootballclub.fr”, Leonardo sta mantenendo fitti i contatti con l’entourage del calciatore, a cui un nuovo sbarco all’ombra della Tour Eiffel non dispiacerebbe affatto. Ancora da scoprire, però, le modalità dell’eventuale operazione: ricordiamo che Kean è approdato alla Juventus con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, con la Juve che complessivamente dovrebbe sborsare poco meno di 45 milioni di euro. Da capire, dunque, se il Psg deciderà di farsi carico dell’acquisto definitivo del calciatore, o se si “accontenterà” di averlo in prestito.