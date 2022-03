Calciomercato Juventus, “tempesta” Conte | Blitz immediato per il difensore

Calciomercato Juventus, tre la richieste del tecnico salentino alla dirigenza degli Spurs c’è anche un giocatore granata.

Nonostante l’arrivo di un tecnico di primissima fascia come Antonio Conte, la stagione del Tottenham stenta a decollare. Subentrato a Nuno Espirito Santo lo scorso autunno, il tecnico salentino finora ha ottenuto risultati contrastanti. E il quarto posto, l’obiettivo che il club si era prefissato ad inizio stagione, è lontanissimo.

Conte pensava di trovare una situazione tutto sommato meno complicata e lo ha più volte confessato espressamente davanti alle telecamere. Ha fatto scalpore il suo sfogo al termine di un match perso recentemente con il Burnley, in cui l’ex allenatore bianconero si è messo addirittura in discussione da solo. La dirigenza in ogni caso è già all’opera per cercare di accontentarlo sul prossimo mercato estivo. A gennaio sono arrivati i due ex juventini Bentancur e Kulusevski. E malgrado il giovane talento svedese si stia ritrovando sotto la sua gestione, serve dell’altro per poter colmare in fretta il gap con le big della Premier League, che in questo momento sembrano essere avanti anni luce rispetto al Tottenham. Come Liverpool e Manchester City, per fare un esempio.

Calciomercato Juventus, Conte ha “perso la testa” per Bremer

Le superbe prestazioni difensive della sua l’Inter ammirate lo scorso anno sono solo un ricordo per Conte. Nel 2022 il Tottenham ha mantenuto la porta inviolata solamente due volte in tredici partite, mostrando importanti limiti in fase di non possesso palla.

Ed è per questo che tra le prime richieste del tecnico per la difesa – come riporta il Mirror – c’è quel Gleison Bremer che si sta affermando come uno dei migliori difensori del campionato italiano. Un giocatore che segue con interesse anche la stessa Juventus e che sarebbe l’erede perfetto di Giorgio Chiellini: il capitano, infatti, non potrà giocare in eterno.