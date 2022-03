Ultim’ora Juventus, buone notizie per Allegri | Altro recupero ufficiale

Juventus, Allegri può contare sul giocatore che adesso è ritornato ad allenarsi ed è pronto a mettersi a disposizione del mister.

Juventus, certamente un periodo non facile per la società bianconera, almeno per quanto concerne gli infortuni. Tanti giocatori, in ogni settore del campo, sono fuori per infortunio. Ma poco a poco il puzzle di Allegri si sta completando con dei ritorni importanti, mentre si aspetta Dybala, Allegri può contare sul ritorno ad allenarsi di De Winter.

Juventus, De Winter ritorna ad allenarsi e aspetta la chiamata di Allegri

Il giocatore dell’Under 23 sarebbe ritornato ad allenarsi con la squadra dell’under 23. Lo comunica Giovanni Albanese su Twitter. Ciò rappresenta una grande novità per mister Allegri che a questo punto, dunque, può contare sul reintegro del giovanissimo. Abbiamo visto come negli ultimi tempi la volontà di far esordire giovani in sfide cruciali sta diventando normalità, ed in fondo è giusto così.

Pertanto non c’è da escludere la chiamata di De Winter in prima squadra quando ci sarà bisogno di lui. Allegri adesso può contare sul suo ritorno in campo e sulla volontà del giovane di fare bene e mettersi in risalto proprio in prima squadra. La Juventus è sempre più proiettata al futuro e nel vivaio bianconero sono presenti diversi giocatori assai interessanti sotto questo punto di vista.