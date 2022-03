Juventus, Ramsey e quei 36 mila euro | Vuole tornare subito

Juventus, decisione immediata di Ramsey per provare a “forzare” il ritorno: quei 36 mila euro che fanno la differenza.

Quando ormai tutto il mondo Juve si era “rassegnato” alla permanenza di Aaron Ramsey, nell’ultimo giorno della scorsa sessione invernale di calciomercato si è materializzato il trasferimento, a titolo temporaneo, della mezzala gallese ai Rangers Glasgow.

Prestito secco, senza alcun diritto di riscatto. Del resto, il fatto che la Juventus abbia risparmiato quasi 2 milioni di euro netti di ingaggio, può rappresentare una nota più che positiva. L’esperienza ai Rangers di Ramsey, però, non è partita con i migliori auspici: Ramsey è tormentato da continui problemi fisici, con un fastidioso problema al polpaccio che al momento lo ha messo k.o. Utilizzato con il contagocce a causa delle solite noie muscolari, Ramsey vorrebbe provare a giocarsi le residue chances di permanenza, al punto che, stando a quanto riferito dal The Scottish Sun, avrebbe speso 36 mila euro di visite specialistiche per ritornare il prima possibile in campo, e smaltire il problema che lo tedia da tempo.

Ricordiamo che il centrocampista è legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2023, ma ha ormai memorizzato il fatto che il club bianconero non punti assolutamente su di lui; ragion per cui, è consapevole del fatto che quella ai Rangers potrebbe essere una delle ultime tappe di una carriera avviatasi verso un’inesorabile parabola discendente.