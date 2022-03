Calciomercato Juventus, ultimatum Dybala | Incontro con Antun: c’è la data

Calciomercato Juventus, ultimatum per Dybala: l’agente dell’argentino sarà a Torino e c’è la data dell’incontro che deciderà il futuro della Joya

C’è la data che sarà ormai quella decisiva per capire il futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino che va in scadenza di contratto alla fine della stagione non ha ancora sciolto le riserve. Accettare o meno la proposta al ribasso della società bianconera? Ancora non si conosce la posizione del calciatore ma che è chiamato a rompere gli indugi nei prossimi giorni.

Come riferito da “La Gazzetta dello Sport”, l’agente di Dyaba sarà a Torino in settimana. La Juventus metterà sul piatto un’offerta di 7 milioni di euro a stagione più 2 di bonus. Meno di quelle cifre che sono uscite fuori in precedenza e che sicuramente davano ottimismo per il futuro in bianconero del calciatore argentino. Ma il fatto che Dybala sia spesso bloccato dagli infortuni non permettono a Cherubini di alzare l’asticella. O dentro o fuori, ormai non c’è più tempo.

Calciomercato Juventus, c’è la data dell’incontro

Segnatevelo rosso sul calendario: giovedì è previsto il summit che senza dubbio farà chiarezza sul futuro della Joya. Sarebbe fissato la prossima settimana l’incontro tra la Vecchia Signora e l’agente Antun che è atteso a Torino. Una settimana decisiva per Massimiliano Allegri che scoprirà se la prossima stagione potrà contare ancora su uno degli elementi tecnicamente più forti della sua rosa.

Non c’è certezza di quello che sarà. Non ci sono sensazioni al momento che possano dare l’idea di quella che potrà essere la decisione di Dybala. L’argentino si aspettava un riconoscimento economico importante dalla Juventus, ma anche Cherubini senza dubbio un apporto diverso alla squadra in questo ultimo periodo. Senza dubbio perdere a zero il calciatore sarebbe un duro colpo da accettare. Ma questo rischio ancora c’è con l’Inter che guarda interessata.