Calciomercato Juventus, altro sgarbo di Conte | 20 milioni: salta tutto

Calciomercato Juventus, Antonio Conte medita un altro innesto per puntellare la propria rosa: anche l’Arsenal fiuta l’affare.

In occasione della prossima sessione estiva di calciomercato, uno degli obiettivi di più stringente attualità in casa Juventus sarà quella di…rimettersi le ali. Sulla corsia mancina, dove Alex Sandro è ormai considerato un vero e proprio anello debole e potrebbe partire, anche perché legato ai bianconeri da un contratto in scadenza nel 2023. Ma non solo.

Se è vero che Cherubini sta attenzionando diversi profili per la fascia di competenza dell’ex terzino del Porto – tra questi, occhio a Cambiaso ed Udogie – vero è che almeno un ritocco sull’altro versante sarebbe cosa buona e giusta. E non solo perché Allegri vede ormai Danilo più come centrale in una difesa a tre o De Sciglio come più di un’alternativa ad Alex Sandro, ma anche perché Cuadrado – con il quale si sta discutendo del prolungamento contrattuale – per mere questioni anagrafiche ha bisogno di rifiatare. Il periodo di appannamento del colombiano, parzialmente ridimensionato dal tiro cross che ha portato all’autogoal di Venuti in Coppa Italia, non può essere sottovalutato.

All’indomani dell’infortunio di Chiesa, Allegri ha cominciato ad usare in pianta stabile “Il Panita” come esterno alto; anche quando ritornerà il figlio d’arte, conoscendo il tecnico livornese, è piuttosto difficile che l’ex Fiorentina e Lecce possa giocare tutte le partite nel ruolo di terzino basso, ammesso e non concesso che la Juve decida di utilizzare la difesa a 4 e non opti per quella retroguardia a 3 che ha fatto le fortune della Vecchia Signora.

Morale della favola: ad Allegri non dispiacerebbe affatto un nuovo terzino destro, duttile e dinamico, in grado di fare la differenza nelle due fasi e di adattarsi a più sistemi di gioco.

Calciomercato Juventus, sfida deluxe per Singo: Cherubini avvisato

Identikit che sembra rispondere al profilo di Singo, per il quale, non a caso, “Madama” ha effettuato dei sondaggi esplorativi nel corso delle scorse settimane, per cominciare a tastare il terreno e capire i margini di trattativa con un Torino ancora scottato dalla chiosa finale del “giallo” Gatti. Autore di 3 reti e 4 assist in una stagione nella quale l’ivoriano è stato letteralmente rivitalizzato dalla cura Juric, Singo è legato ai granata da un contratto fino al 2023, sul quale però, come spiega Tuttosport, ci sarebbe una clausola di prolungamento unilaterale. Sulle tracce dell’esterno, oltre a Milan e Juve, ci sarebbero anche Tottenham ed Arsenal: il costo dell’operazione si aggira sui 15-20 milioni di euro.