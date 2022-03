Calciomercato Juventus, tradimento pazzesco | Scelto il nuovo difensore

Calciomercato Juventus, è lui il vero obiettivo per la difesa. La concorrenza è tanta ma in estate verrà effettuato un tentativo.

Galeotto fu l’ultimo derby. Si vocifera infatti che il colpo di fulmine sia scattato durante la stracittadina giocata allo Stadium qualche settimana fa. Stando a ciò che raccontano i rumors di mercato, è proprio in quel momento che la Juventus si è schiarita finalmente le idee. E deciso chi sarà il suo difensore centrale del futuro.

Colui che dovrà raccogliere il testimone di uno tra Bonucci e Chiellini, i due pilastri della difesa bianconera che ormai non riescono più ad offrire le garanzie necessarie per via dei continui problemi fisici. Non a caso è il reparto avanzato quello che il direttore sportivo Federico Cherubini sta attenzionando maggiormente. Quello che necessita di maggiori ritocchi, soprattutto se a fine anno dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per de Ligt da parte di qualche big europea. Ecco perché Gleison Bremer è diventato in poco tempo l’obiettivo numero uno. Si tratterebbe indubbiamente di un clamoroso “tradimento”, visto che il centrale brasiliano gioca sull’altra sponda del Po. Ma con l’offerta giusta Urbano Cairo lo lascerebbe partire senza problemi.

Calciomercato Juventus, Bremer primo obiettivo

Lo scorso anno la Juventus si era già interessata a Bremer, ma era stato fatto solamente un sondaggio. Le strepitose prestazioni del centrale verdeoro avrebbero però fatto cambiare idea a Cherubini, che sarebbe rimasto esterrefatto da come il difensore granata sia riuscito in maniera brillante a neutralizzare un attaccante del calibro di Dusan Vlahovic.

Vedo, leggo tanti nomi per la difesa… Bremer è l’obiettivo vero, piace moltissimo e la Juventus vuole portarlo in bianconero, c’è concorrenza, non sarà facile ma i dirigenti bianconeri ci proveranno — FRANCO LEONETTI (@LeonettiFrank) March 5, 2022

Secondo il giornalista Franco Leonetti, c’è lui in cima alla lista del direttore sportivo bianconero. In estate verrà fatto un tentativo, rimanendo consapevoli che la concorrenza è tanta e che in questi giorni si stanno muovendo anche alcuni club di Premier League.