Nuovo jolly sulla trequarti | L’annuncio ufficiale che gela la Juventus

Tra i giocatori nati nel 2000 che frequentano ormai stabilmente la massima serie è quello che in assoluto vanta il maggior numero di presenze. Da tre stagioni convive con le luci dei riflettori puntate addosso, avendo esordito quand’era ancora giovanissimo, nel 2017. Oggi ha 22 anni e sembra finalmente aver trovato la sua dimensione, dopo una serie di alti e bassi che ne stavano per offuscare la reputazione.

Hamed Junior Traoré è uno dei tanti gioielli del Sassuolo e da qualche giornata sta riuscendo a sprigionare tutto il suo talento. Una scommessa vinta per la società emiliana, che fu una delle poche a credere nel trequartista ivoriano dal passato difficile e burrascoso. Una scommessa che sta ripagando lo sforzo economico effettuato nell’estate del 2019, quando venne acquistato dall’Empoli appena retrocesso in cadetteria. Arrivò in Emilia con un prestito oneroso biennale a tre milioni di euro. Il Sassuolo ha poi provveduto a riscattarlo versando nelle casse della società toscana all’incirca sedici milioni. In un primo momento si pensava che ci fosse anche la Juventus dietro l’operazione: i bianconeri avrebbe erogato un milione ai neroverdi per assicurarsi una sorta prelazione in futuro.

Nuovo jolly sulla trequarti, “Traoré è tutto del Sassuolo”

Tant’è che in seguito alle prestazioni entusiasmanti offerte dal giocatore nell’ultimo mese e mezzo, diversi addetti ai lavori avevano ipotizzato un affondo da parte della Vecchia Signora per portare a Torino il talento originario della Costa d’Avorio ma cresciuto di fatto in Italia. Ma le cose, a quanto pare, non starebbero così. Intervenuto in mattinata ai microfoni di Radio Deejay, il direttore sportivo del Sassuolo Giuseppe Carnevali avrebbe smentito il coinvolgimento dei bianconeri. “Traoré è tutto del Sassuolo, fin dall’estate scorsa. La Juve non ha diritto di prelazione su di lui”, ha detto il dirigente neroverde.