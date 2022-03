Calciomercato, doccia gelata Juventus | UFFICIALE: incontro con Raiola

Tante voci di calciomercato anche in questo periodo riguardano la Juventus e alcuni suoi possibili obiettivi per il futuro.

Anche se siamo solamente nel mese di marzo, non ci sono dubbi sul fatto che tutti i maggiori club europei si sono messi già in moto per allestire la squadra in vista della prossima stagione. Puntellare ogni reparto con i nomi giusti è l’obiettivo, magari cercando di anticipare la concorrenza che si fa sempre più agguerrita con l’avvicinarsi della stagione estiva.

Non solo la Juventus dunque ha già stilato la lista dei possibili colpi dell’estate. Tra le rivali del club torinese su tanti nomi c’è anche il Bayern Monaco, società che della programmazione ha fatto uno dei suoi punti di forza. E lo confermano anche gli ultimi rumors che arrivano riguardo i bavaresi.

Calciomercato Juventus, l’ad del Bayern Kahn ha incontrato Raiola

Come si legge su calciomercato.it, l’amministratore delegato del Bayern Monaco Oliver Kahn ai microfoni di Sky Germania ha ammesso di essersi incontrato nel corso della settimana con l’agente Mino Raiola. L’ex portiere non si è voluto sbilanciare sui nomi oggetto della discussione, ma il portale ipotizza che non si sia parlato solamente di Haaland, centravanti norvegese che è uno degli obiettivi primari dei tedeschi. Sul tavolo si potrebbe aver parlato anche di Gravenberch, centrocampista dell’Ajax che è pure tra i potenziali obiettivi della Juventus. Astro nascente del centrocampo che sta proseguendo in Olanda nel suo percorso di crescita. E magari anche di de Ligt. Le percentuali di permanenza alla Juventus del difensore olandese sono salite nelle ultime settimane, eppure non si esclude che i bianconeri possano vacillare nel caso il cui il Bayern mettesse sul piatto 80 milioni di euro.