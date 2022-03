Calciomercato Juventus, colpo di scena Dybala: “Nessuna offerta ufficiale”

Calciomercato Juventus, per il momento non ci sarebbero offerte ufficiali per la Joya, ecco cosa sta succedendo.

Calciomercato Juventus, a breve si deciderà – definitivamente – il futuro della Joya. Il numero 10 bianconero lascerà o rimarrà a Torino? I tifosi si domandano ogni giorno questo interrogativo a cui, per il momento, non si può dare una risposta concreta e stando infatti alle ultime indiscrezioni, non ci sarebbe ancora nessuna offerta ufficiale per Paulo Dybala.

Proprio come scrive il giornalista Nicolò Schira, per il momento, non ci sarebbe ancora nessuna offerta ufficiale per il fantasista bianconero. Indubbio l’interesse di grande realtà europee come l’Atletico Madrid e il Barcellona e, stando in Italia, dell’Inter di Marotta ma, almeno per il momento, nessuno ha ancora mosso un’offerta ufficiale pertanto non c’è da escludersi un ripensamento e, quindi, rinnovo.

Calciomercato Juventus, “Solo manifestazioni d’interesse” | Nessuna offerta per la Joya

Per il momento si tratta, come scrive Schira, di “Sole manifestazioni d’interesse”. Di conseguenza nessuna offerta ufficiale per Dybala che a questo punto, giovedì, deciderà in via definitiva quale sarà il suo futuro da calciatore. O rinnovo o, appunto, addio con la già possibilità di accordarsi con un’altra società.

Inter, rimanendo in Serie A, Atletico Madrid e Barcellona erano le squadra in pole a contendersi la Joya ma, per il momento, si è presentata solo ed esclusivamente come interesse senza nessuna offerta ufficiale.