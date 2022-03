Calciomercato Juventus, si infiamma il Pogback | Il “sacrificio” è doppio

La società è già al lavoro in vista della prossima stagione ma c’è un grande sogno di calciomercato che infiamma i tifosi della Juventus.

Anche se siamo solamente nel mese di marzo, è logico pensare che il club torinese si sia già messo all’opera, così come gli altri grandi club europei, per rinforzare la propria squadra. Del resto mister Allegri sa benissimo che c’è bisogno di rinforzare la sua attuale squadra con altri giocatori giovani e di qualità, che possano aprire un nuovo ciclo vincente della Juventus.

Si guarderà con attenzione alla lista dei possibili colpi a parametro zero. Ci sono tanti calciatori di spessore che hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e non hanno ancora preso una decisione sul proprio futuro. La Juventus sta seguendo con attenzione l’evolversi di alcune situazioni, pronta magari ad inserirsi nelle trattative.

Calciomercato Juventus, ecco le condizioni per il ritorno di Pogba

C’è soprattutto un nome che stuzzica la fantasia della tifoseria juventina, quello di Paul Pogba. I supporters sarebbero felicissimi di rivedere il centrocampista con la maglia bianconera addosso e non perdono la speranza di un suo ritorno. Il francese è in scadenza di contratto con il Manchester United e per adesso non si è arrivati ad un nuovo accordo. Settimana dopo settimana dunque sembra potersi concretizzare un suo addio a parametro zero. Le pretendenti non mancherebbero di certo ad un campione del genere. Come sottolinea “Tuttojuve” un suo ritorno in bianconero è però legato ad alcune condizioni, vale a dire in primis la partenza di Rabiot e Ramsey, che consentirebbero l’alleggerimento del monte ingaggi. Inoltre il centrocampista dovrebbe accettare un ingaggio di sette milioni di euro più bonus. Una somma che però potrebbe non bastare, visto che su Pogba ci sono anche altre grandi squadre europee.