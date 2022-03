Ultim’ora Juventus, squalifica ufficiale: non ci sarà contro la Samp

Ultim’ora Juventus, altra tegola per Allegri: era diffidato, è stato ammonito e salterà la sfida contro la Samp.

Vittoria sofferta della Juventus, che al termine di una partita tirata e combattuta fino alla fine, riesce a conquistare tre punti fondamentali per la propria classifica e mettersi a distanza di sicurezza dall’Atalanta, fermata dalla Roma di Mourinho.

Nella seconda frazione di gioco, nell’ottica della gestione delle forze, Allegri ha deciso di gettare nella mischia Federico Bernardeschi, per provare a dare maggiore fisicità sulle corsie esterne. L’ex Fiorentina non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto, ed ha rimediato un cartellino giallo pesante in quanto, diffidato, salterà la prossima partita in programma contro la Sampdoria. Un’assenza da non trascurare, dal momento che, come ammesso da Allegri nelle dichiarazioni post partita, l’infermeria non si svuoterà nei prossimi giorni. Il “Berna”, dunque, sarà a disposizione in vista della sfida contro la Salernitana, che chiuderà il filotto di partite che avrà nel match del Villarreal uno snodo cruciale.