Juventus-Spezia, rigore contestato | Immediato il verdetto di Marelli

Juventus-Spezia, episodio sospetto nell’area di rigore bianconera: la sentenza di Marelli non si fa attendere.

Tre punti preziosissimi quelli conquistati dalla Juventus al cospetto di uno Spezia che, soprattutto nella seconda frazione di gioco, ha messo in apprensione la difesa bianconera in almeno un paio di circostanze.

In una di queste situazioni, c’è stato un timido accenno di proteste degli ospiti, che hanno reclamato un calcio di rigore per un presunto contatti tra Rabiot e Salva Ferrer, con il francese che, in realtà, ha anticipato il terzino di Thiago Motta toccando il pallone prima che potesse intervenire l’avversario. Come osservato da Luca Marelli, la scelta di Fourneau di non concedere il rigore è stata assolutamente corretta, dal momento che in tutte le inquadrature proposte, il presunto tocco del francese non è stato evidenziato. Di contro, l’errore del direttore sta nel non aver concesso il calcio d’angolo, in quanto l’ex Psg, proprio perché è arrivato prima sulla palla, ha toccato la sfera spedendola fuori dal perimetro verde. Ci sono state delle proteste da parte dello Spezia, messe a tacere, però, da un rapido check del VAR.