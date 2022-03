Formazioni ufficiali Juventus-Spezia: “recupero” dal 1′ | La scelta su Vlahovic

Juventus-Spezia, le formazioni ufficiali della gara: le scelte di Max Allegri per la sfida contro i liguri. Recupero a sorpresa.

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Juventus-Spezia, gara fondamentale per il proseguo della stagione dei bianconeri, che vogliono approfittare del passo falso dell’Atalanta, sconfitta dalla Roma all’Olimpico.

Reduce dalle fatiche di Coppa Italia e alle prese con molte defezioni in numerose zone del campo, si pensava che Allegri potesse concedere minuti di riposo a Dusan Vlahovic che, invece, partirà titolare al fianco di Morata, con Kean che si accomoda in panchina, pronto ad entrare a gara in corso. Ritorno in difesa di Daniele Rugani, che affiancherà De Ligt: un recupero importante quello dell’ex Empoli, che ha sempre fornito il suo contributo in questa stagione, quando è stato chiamato in causa, e che permetterà a Leonardo Bonucci di smaltire con calma l’infortunio. Scelte obbligate in mezzo al campo, con Arthur e Locatelli costretti agli straordinari a causa dei problemi fisici accusati da Mckennie e Zakaria; i due saranno affiancati da Adrien Rabiot, reduce da una discreta prestazione in quel di Firenze, che fa il paio con l’assist prezioso telecomandato sulla testa di Kean al “Castellani”. Ecco le scelte dei due allenatori:

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny, Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini, Locatelli, Arthur, Rabiot, Cuadrado, Vlahovic, Morata.

SPEZIA: Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolau, Reca; Gyasi, Maggiore, Bastoni; Verde, Manaj, Agudelo.