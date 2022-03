Calciomercato Juventus, Dybala-Inter: colpo di scena | La rivelazione di Biasin

Calciomercato Juventus, colpo di scena per quanto riguarda l’interesse dell’Inter per Dybala: c’è la rivelazione del giornalista Biasin

Giovedì sarà una giornata importante per conoscere il destino di Paulo Dybala. Secondo le anticipazioni della Gazzetta dello Sport di questi giorni, l’agente del calciatore incontrerà la dirigenza della Juventus per capire se ci sono i margini di un accordo per il rinnovo del contratto che scade il prossimo 30 giugno.

L’offerta come si sa sarà al ribasso rispetto a quella che inizialmente Paratici – quando era ancora alle dipendenze bianconere – aveva messo sul piatto. Nel corso di questo periodo Dybala è stato colpito da mille infortuni che lo hanno guardare più che stare in campo. E allora, anche per via di una decisione societaria sugli ingaggi dei calciatori, Cherubini non di dovrebbe muovere dai 7 milioni di euro all’anno più bonus. Vedremo gli sviluppi.

Calciomercato Juventus, la rivelazione su Dybala

Sempre la Gazzetta ha spiegato che Marotta – attuale amministratore delegato dell’Inter – ha telefonato ad Antun, agente di Dybala, per capire il possibile evolversi della situazione dell’argentino con i bianconeri. L’Inter sembrerebbe proprio una squadra interessata alle prestazioni della Joya anche se, pochi minuti fa, è arrivata anche una rivelazione da parte di Biasin, giornalista, che non ha mai nascosto la sua fede per i nerazzurri.

“Due cose rispetto a un paio di voci recenti: Dybala non è una possibilità” ha twittato il giornalista svelando in pratica che, forse, Marotta non ci pensi più di tanto alla Joya. Una situazione che viaggia su binari differenti rispetto a quelli che fino al momento hanno fatto capire tutt’altro. Potrebbe essere una buona notizia questa per i tifosi della Juventus, che potrebbe portare anche a un’altra indiscrezione, leggendo tra le righe, che l’accordo tra il club piemontese e il giocatore argentino sia comunque ancora possibile. Un colpo di scena, insomma. Che potrebbe cambiare le carte in tavola.