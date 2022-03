Calciomercato Juventus, Dybala ha deciso: incontro con l’Inter | C’è la data

Calciomercato Juventus, l’entourage di Dybala avrebbe fissato un incontro con Beppe Marotta per discutere del futuro del suo assistito.

Dybala, o non Dybala. Il tormentone che va avanti da anni è giunto, per forza di cose, alle sue battute conclusive. Il contratto dell’argentino scade nel 2022, e la resa dei conti è arrivata.

A differenza di quanto trapelasse negli scorsi mesi, quando un accordo di massima era stato trovato sulla base di un contratto fino al 2026 a circa 10 milioni di euro a stagione, tra parte fissa e bonus, le parti sembrano al momento distanti. O perlomeno, Dybala sarebbe entrato nell’ordine di idee di ascoltare la proposta della Juve, ma di non accettarla a priori: offerta che dovrebbe consistere in una proposta di ingaggio non dissimile da quello attualmente percepito da Dusan Vlahovic. Tuttavia, altre squadre sono pronte ad inserirsi: tra queste, l’Inter, che da tempo monitora la situazione, con Marotta pronto ad affondare il colpo da un momento all’altro.

Calciomercato Juventus, Dybala-Inter | Dall’Argentina: “Incontro con Marotta”

Secondo quanto riferito da TYC Sports, e in particolar modo dal giornalista Cesar Luis Merlo, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra l‘agente di Paulo Dybala e Beppe Marotta, per tastare quelle che sono le pretese economiche del calciatore. Contestualmente, si terrà anche un summit con il board della Juventus, sebbene almeno per adesso le distanze permangano, e siano subentrate notevoli difficoltà per la formalizzazione dell’accordo. Insomma, Marotta è pronto ad entrare a gamba tesa nella trattativa, muovendosi ufficialmente: staremo a vedere se quest’indiscrezione troverà ulteriori conferme.