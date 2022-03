Calciomercato Juventus, il Bayern mette la freccia: Serie A beffata

Calciomercato Juventus, i bavaresi irrompono nella trattativa per il giocatore che piace all’Inter ed è stato cercato anche dai bianconeri.

L’unica certezza, finora, è che a giugno la sua strada e quella del suo attuale club sono destinate a dividersi. Ha evidentemente bisogno di nuovi stimoli e cerca nuove sfide professionali dopo cinque stagioni in cui è stato uno dei perni indiscussi della difesa del Borussia Monchengladbach. Ancora pochi mesi, dunque: poi si consumerà l’addio.

Matthias Ginter è ormai da settimane al centro di numerose voci di mercato. Da quando, ad inizio anno, ha comunicato insieme al suo ex compagno di squadra Zakaria (poi passato anticipatamente alla Juventus a gennaio) che non avrebbe rinnovato il contratto con i Fohlen. Il 28enne centrale difensivo, campione del mondo con la Germania nel 2014, è finito nel mirino di diverse società. Serie A, Premier League, Bundesliga: le opzioni non sono assolutamente poche e il calciatore ha intenzione di prendersi ancora un po’ di tempo per scegliere la sua prossima destinazione.

Calciomercato Juventus, Ginter flirta con il Bayern Monaco

Lo seguono numerose big europee, tra cui Juventus e Inter. Fino allo scorso mese di febbraio la sensazione è che fossero i nerazzurri in vantaggio su Ginter, considerato come naturale sostituto di Stefan de Vrij se il centrale olandese dovesse decidere di tornare in patria a fine stagione. Ma, stando a quanto riportano dalla Germania, il Bayern Monaco si è inserito prepotentemente nella trattativa e ad oggi sembrerebbe essere in vantaggio.

Ginter a zero è un’occasione da non farsi sfuggire e i bavaresi sono pronti ad affrontare il colpo. Secondo la Bild, avrebbero già strappato il sì del calciatore, contento di restare in Germania e di continuare a militare in un campionato che già conosce abbastanza bene.