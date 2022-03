Calciomercato Juventus, scelto il dopo Cuadrado | Sfida a tre in Serie A

Calciomercato Juventus, un nuovo profilo sta interessando le big di Serie A, per caratteristiche, l’erede ideale di Cuadrado.

Calciomercato Juventus, un giocatore sta affascinando tutte le big della Serie A, sappiamo come i bianconeri siano molto attenti ai colpi esteri, e proprio come dicono da ‘fichajes.net’, la situazione per Dalot sembra dare garanzie. Il portoghese dello United è finito nel mirino delle big italiane e adesso potrebbe aprirsi un’asta su di lui.

Sarebbero infatti tre le squadre interessate ad ingaggiare il giovane difensore del Manchester United: Roma, Fiorentina e, appunto, Juventus. Proprio i bianconeri vedrebbero nelle caratteristiche del giocatore l’ideale per rimpiazzare il non più giovanissimo Cuadrado.

Calciomercato Juventus, Dalot in cima alla lista | Asta tripla

Un terzino destro di prim’ordine per il presente ma anche e soprattutto per il futuro. Viste le caratteristiche del giocatore, si parla infatti di una situazione ideale nel caso di acquisto. La Juventus vuole infatti continuare a rinnovare la propria rosa con l’inserimento di giovani talenti capaci di fare la differenza subito anche a livello europeo.

E l’attuale situazione riguardante Juan Guillermo Cuadrado non è ancora chiarita, nonostante il giocatore sia intenzionato di di rinnovare il suo contratto così come la dirigenza, e Dalot potrebbe quindi rappresentare un’opzione interessante per avere un terzino destro di prim’ordine già dalla prossima stagione ma come sottolineavamo poc’anzi, occhio alla tanta concorrenza made in Italy.