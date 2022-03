Calciomercato Juventus, contratto fino al 2026: “addio” De Ligt

Calciomercato Juventus, il Barcellona adesso farebbe sul serio e sarebbe pronto a chiudere l’altro difensore della Serie A.

Calciomercato Juventus, il Barcellona vuole un nuovo centrale difensivo e lo preleverebbe dalla Serie A. Come scrive ‘la Gazzetta dello Sport’, i blaugrana sono ormai in vantaggio sulle concorrenti e adesso farebbe seriamente per il big della Serie A. Tutti, naturalmente, pensano che stiamo parlando di De Ligt ma alla fine no. Gli spagnoli avrebbero un altro profilo prioritario.

Infatti i blaugrana andrebbe a chiudere proprio il centrale titolare del Napoli, Kalidou Koulibaly. Il classe 1991 partenopeo è il preferito della dirigenza blaugrana e adesso ci potrebbe essere l’assalto definitivo per arrivare al centrale africano.

Calciomercato Juventus, il Barcellona cambia obiettivo | Avanti tutta per Koulibaly

Il centrale partenopeo sarebbe infatti finito in cima alla lista desideri dei partenopei. Classe 1999 e con una grande esperienza anche a livello internazionale. Tutte caratteristiche idonee per far pare della rosa di Xavi. Stando all’indiscrezioni i catalani avrebbero già pronta un’offerta fino al 2026, con un ingaggio superiore a quello percepito attualmente al Napoli.

Il tutto potrebbe procedere spedito e allontanare definitivamente gli spauracchi di un addio indigesto di De Ligt, profilo che i bianconeri ma soprattutto i tanti tifosi della Juventus in questo momento non voglio perdere. De Ligt è fondamentale per la squadra ma lo è ancora di più per il futuro. Per caratteristiche tecniche e mentali, l’ideale capitan futuro e pertanto preservarlo deve diventare una priorità. Lo stesso giocatore ha anche espresso a più riprese la volontà di rimanere a Torino, dove dice di sentirti bene e a casa.