Calciomercato Juventus, Dybala in “trappola”: scatta l’ultimatum

Calciomercato Juventus, ultimatum per Dybala: ecco cosa può succedere sull’offerta per il rinnovo di contratto dell’argentino.

Calciomercato Juventus, adesso la situazione riguardante l’attaccante argentino Paulo Dybala potrebbe improvvisamente evolversi. Scatta infatti un ultimatum sull’offerta del rinnovo, e stando alle ultime indiscrezioni di ‘Sportmediaset’, adesso, l’offerta non sembra più trattabile.

La Juventus continua ad andare spedita sull’offerta di 7 milioni stagionali e non vuole superare questa, attuale, situazione economica. Contratto reputato più che congruo anche visto il poco impiego e rendimento del giocatore in questo momento. Ma adesso la situazione potrebbe prendere una piega definitiva, e ora aspetta a Dybala sancire la parola definitiva.

Calciomercato Juventus, Dybala decisivo | Rinnovo o addio

La Joya ha, dunque, le carte in tavola. Solo lui aspetta la parola fine di questa ormai interminabile “telenovela” contrattuale. L’idea di continuare c’era ma a cifre differenti che adesso non possono essere mantenute dalla dirigenza che è orientata solamente verso una direzione, quella dei 7 milioni stagionali.

Pertanto nei prossimi giorni Dybala e il suo agente sceglieranno in via definitiva ciò che sarà il futuro dell’argentino. Continuare alla Juventus alle stesse cifre e chissà per quanto alto tempo oppure valutare le offerte estere e, probabilmente, anche dell’Inter che però, nel caso di interesse di Dybala, dovrà per forza offrirgli un posto prim’ordine, in sostanza, il posto di Lautaro Martinez. Cosa che attualmente sembra molto difficile ma non impossibile.