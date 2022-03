Calciomercato Juventus, rinnovo di Dybala | Ennesimo colpo di scena

Calciomercato Juventus, manca sempre meno al primo faccia a faccia tra le parti per il rinnovo di Dybala: il dettaglio che non ti aspetti.

L’attesa sta per svanire: Paulo Dybala e la Juventus sono ormai in procinto di incontrarsi, per provare a scrivere la parola fine ad una telenovela che si sta procrastinando ormai da tanto, troppo tempo.

L’incontro per il rinnovo di contratto della Joya è in programma giovedì: un vero e proprio faccia a faccia, in cui si farà il punto della situazione, cercando di ribadire le rispettive posizioni. Come spiega Tuttosport, la Juventus dovrebbe mettere sul piatto una proposta di ingaggio pari a circa 7 milioni di euro a stagione di parte netta, a cui aggiungere bonus legati a presenze e prestazioni. Basterà? Presto per dirlo. Sicuramente la posizione contrattuale dell’attaccante argentino è in bilico, e negli ultimi mesi – da quando, cioè, era stato ufficiosamente raggiunto un accordo di massima per un prolungamento fino al 2026, il vice capitano della Juve ha alternato bagliori di grande classe a bui improvvisi, inframmezzati da infortuni in rapida successione che lo tediano ormai da mesi. Ma c’è un particolare da non trascurare.

Calciomercato Juventus, incontro per il rinnovo di Dybala: c’è una novità

Come riferisce sempre il quotidiano piemontese, infatti, nell’incontro tra Antun – agente di Dybala – Cherubini, Arrivabene & company, potrebbe essere presente lo stesso calciatore: segnale evidente che quello di giovedì, se non decisivo, ha comunque tutta l’aria di essere un summit importante, che potrebbe orientare in un senso piuttosto che in un altro l’evolvere della situazione. D’altro canto, la “Vecchia Signora” vuole anche capire se le offerte circolate nelle ultime ore di altri club – Inter in primis – siano effettivamente concrete o da relegare come mere manovre di disturbo. Il rischio di perdere l’attaccante a parametro zero c’è, con la Juve che, dal canto suo, proverà ad evitare questa situazione, per non perdere gratis quello che fino alla scorsa estate era considerato un patrimonio su cui puntare.